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Появились новые подробности ДТП с троллейбусом в Алматы

23 Августа 2021 18:51
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Появились новые подробности ДТП с троллейбусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Стали известны новые подробности произошедшей на выходных аварии с участием троллейбуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении общественного здравоохранения города уточнили, что с места ДТП в городскую клиническую больницу № 4 были доставлены четыре человека. Ранее сообщалось, что в аварии пострадали семеро человек.

«Трое после осмотра отправлены на амбулаторное лечение в поликлинику по месту прикрепления. Один из пострадавших с травмами госпитализирован в профильное отделение»,- сообщили в управлении.

В компании «Алматыэлектротранс» сообщили, что водитель троллейбуса, почувствовав кратковременное недомогание, не справился с управлением и ударился о край стены подземного перехода.

По делу сейчас ведется расследование.


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#Алматы   #ДТП   #Здравоохранение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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