Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появляются новые видео январских событий. В частности, появилось видео сожжения зданий госучреждений в Алматы, передает МИА «Казинформ».
На кадрах видно, как вооруженная различными средствами бесчинствующая толпа разгуливает по территории, громит и поджигает административное здание. Подожжены также гражданский и военный автотранспорт.
Затем толпа экстремистов штурмует здание и входит в него.
Также слышны выстрелы и крики: «Аллах Акбар!».
Ранее было опубликовано видео, в котором террористы молятся в центре города - перед резиденцией Президента в Алматы 5 января. Также доступны кадры задержания криминального авторитета Дикого Армана во время январских беспорядков в Алматы.
Напомним, 1 января в городе Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ, в 18:00 часов этого же дня люди разошлись.
После этого 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники беспорядков блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.
Начиная с 3 января, беспорядки перекинулись и на другие города и регионы.
4 января бесчинства продолжились, а число регионов, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей, возросло до 11-ти. Численность участников резко возросла до 37 тысяч человек. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.
С полной хронологией массовых беспорядков в стране можно ознакомиться здесь.
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