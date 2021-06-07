Появились новые эскизы памятника Батырхану Шукенову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учитывая заинтересованность и вовлечённость горожан, объявленный акиматом Нур-Султана конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову, продлится до конца июня текущего года. Появились новые эскизы, на которых композитор изображён в разных вариациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Предложения по эскизам можно высылать на платформу Birge – с правой стороны в нижнем углу «Обратная связь», также на почту [email protected]. Участие могут принять все желающие.

Памятник талантливому певцу и композитору Батырхану Шукенову планируется установить в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.

Напомним, ранее в столице в канун дня Победы был установлен памятник дважды герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову. Памятник расположен по проспекту Сарыарка (на углу ул. Талгата Бегельдинова). Над проектом работали скульптор Нурлан Далбай и архитектор Расул Сатыбалдиев. Памятник выполнен из бронзы и гранита. На нем Талгат Бегельдинов изображён молодым в форме лётчика в годы ВОВ.















