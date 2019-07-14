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Появились неожиданные новости о третьем бое Головкин — «Канело»

14 Июля 2019, 05:32
Появились неожиданные новости о третьем бое Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портал Boxingnews24.com считает, что несмотря на недовольство некоторых фанатов, для Сауля «Канело» Альвареса нет лучшего варианта, чем сентябрьский поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«DAZN сделает все возможное, чтобы устроить третий бой между Головкиным и Альваресом. И хотя некоторые фанаты будут недовольны, для «Канело» нет лучше варианта на данный момент, чем поединок с Головкиным. Геннадий — лучший из доступных мексиканцу вариантов, чтобы организовать бой в короткие сроки. Тем более Golden Boy упоминал лишь имена Головкина, Ковалева и Смита», — пишет портал.

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