Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Появились эскизы памятника Батырхану Шукенову в Нур-Султане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2021, 12:19
Появились эскизы памятника Батырхану Шукенову в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявленный акиматом Нур-Султана конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову продлится до конца мая. Появились первые эскизы, на которых композитор изображён в разных вариациях, в том числе с любимым музыкальным инструментом - саксофоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы

Предложения по эскизам можно высылать на платформу Birge – с правой стороны в нижнем углу «Обратная связь», также на почту centerofurbanism@gmail.com.

Памятник талантливому певцу и композитору Батырхану Шукенову планируется установить в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.

photo

photo

Сегодня, 18 мая, композитору исполнилось бы 59 лет. Новость о смерти потрясла всю страну и многомиллионную армию поклонников.


Астана   Память   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных