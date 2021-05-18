Появились эскизы памятника Батырхану Шукенову в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявленный акиматом Нур-Султана конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову продлится до конца мая. Появились первые эскизы, на которых композитор изображён в разных вариациях, в том числе с любимым музыкальным инструментом - саксофоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы

Предложения по эскизам можно высылать на платформу Birge – с правой стороны в нижнем углу «Обратная связь», также на почту centerofurbanism@gmail.com.

Памятник талантливому певцу и композитору Батырхану Шукенову планируется установить в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.

Сегодня, 18 мая, композитору исполнилось бы 59 лет. Новость о смерти потрясла всю страну и многомиллионную армию поклонников.