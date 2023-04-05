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Появились авиабилеты на рейсы внутри Казахстана за 10 тысяч тенге

Анеля Касымова
5 Апреля 2023, 18:32
Появились авиабилеты на рейсы внутри Казахстана за 10 тысяч тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году на субсидирование 21 авиамаршрута из центров в регионы Казахстана из республиканского бюджета выделено 6,3 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, поддержка касается маршрутов в Жамбылскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Улытаускую области.

«Рейсы выполняются авиакомпаниями «SCAT», «Qazaq Air» и «Южное Небо». Тарифы начинаются от 10 тысяч тенге (Жезказган – Караганда) до 33 тысяч тенге (Туркестан-Уральск)», - сказал Алмаз Ыдырысов во время заседания в Сенате Парламента РК.

Он отметил, что в этом году благодаря данной мере стал возможен запуск новых рейсов Астана-Жезказган, Астана-Павлодар, Караганда-Жезказган, Кокшетау-Шымкент и Тараз-Атырау.

По данным вице-министра, в марте было выделено 878 млн тенге на субсидирование авиамаршрутов Астана-Павлодар, Тараз-Атырау, Кокшетау-Шымкент.

На данный момент билеты за 10 тысяч тенге можно приобрести по направлению Астана-Павлодар в определенные дни апреля. По направлению Тараз-Атырау билеты стоят от 48 тысяч тенге и выше, Кокшетау-Шымкент от 54 тысяч тенге и выше.


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