23 Июня 2022 18:04

Появились 700 геологоразведочных компаний в период пандемии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем инвестиционных обязательств по новым разведочным объектам превысил бюджетные ассигнования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Даже в период пандемии у нас появились 700 отечественных компаний-юниоров в области разведки. С момента принятия Экологического кодекса выдано 1 700 лицензий на разведку. Объем инвестиционных обязательств по новым разведочным объектам превысил бюджетные ассигнования, выделенные на геологическое изучение недр, на 7 млрд тенге», – сказал на круглом столе в Мажилисе Парламента РК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев.

По его словам, на казахстанском рынке геологоразведки появились, кроме ранее работавших, новые компании – мировые лидеры.

Вице-министр сообщил, что с 2018 года 20 компаний получили лицензии не только на разведку, но и на недропользование с принятием обязательств по строительству перерабатывающих производств. По каждой из этих лицензий минимальный объем инвестиций составил 15 млрд тенге. Общий объем инвестиций в добычу твердых полезных ископаемых в 2020 году составил около 2 трлн тенге.

М. Карабаев также отметил, что в настоящее время совместно с Минэкологии ведется разработка механизма ускоренного перехода недропользователей на этап добычи полезных ископаемых по оцененным запасам.

Ранее сообщалось, что геологическое изучение недр будет проведено на 680 тыс. кв. км к 2026 году.