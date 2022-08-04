4 Августа 2022 16:30

Появилась тенденция к стабилизации эпидситуации в Нур-Султане - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации, ежедневно снижается показатель R. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Казахстана, вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос, может ли столица войти в ближайшее время в «красную» зону по эпидситуации с учетом роста случаев COVID-19.

«В последние несколько дней мы видим, что появилась тенденция к стабилизации ситуации. Показатель R в Нур-Султане ежедневно снижается и сегодня чуть больше единицы - 1,098. Соответственно, это говорит в пользу того, что ситуация в Нур-Султане больше имеет тенденцию к стабилизации нежели к ухудшению», - заявила Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Она объяснила, что сейчас не рассматривается и не прогнозируется введение каких-либо дополнительных жестких ограничений в столице.

«Но многое зависит от нас, нашего поведения, следования рекомендациям Минздрава. Пока Нур-Султан в «желтой» зоне - это как минимум ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях», - обратилась главный санврач.

С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации. Согласно матрице показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тыс. населения.









Фото: ortcom.kz