Появилась новая Барби — с диабетом первого типа

Отличительной особенностью новой куклы стали медицинские устройства, которыми пользуются люди с диабетом: инсулиновая помпа, система непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), а также специальное медицинское крепление в виде розового сердечка — фирменного символа Barbie. В руках у куклы — смартфон с приложением для отслеживания уровня сахара в крови.



Как подчеркнули в компании, Барби в горошек символизирует осведомлённость о диабете — через круг как международный знак заболевания и синий цвет, ставший его символом.

— Познакомьтесь с первой куклой Barbie с диабетом первого типа! Мы объединились с организацией Breakthrough T1D (ранее JDRF), чтобы создать куклу, посвящённую этому сообществу, — говорится в официальном описании продукта.

Новая Барби продолжает линию Barbie Fashionistas, которую Mattel развивает с 2019 года. В линейке также представлены куклы с синдромом Дауна, куклы на инвалидных колясках, незрячие куклы с белой тростью, а также куклы с различными оттенками кожи, типами фигур и текстурой волос.



Серия Fashionistas предлагает детям разнообразные яркие образы и призвана вдохновлять на самовыражение, принятие себя и уважение к другим. Куклы рассчитаны на детей от 3 лет и выпускаются в ограниченных тиражах. Каждая кукла продаётся отдельно.





