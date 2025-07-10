РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:18, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Появилась новая Барби — с диабетом первого типа

    9 июля  компания Mattel представила новую куклу из инклюзивной линейки Barbie Fashionistas — Барби с диабетом первого типа, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Появилась новая Барби — с диабетом первого типа
    Фото: shop.mattel.com

    Отличительной особенностью новой куклы стали медицинские устройства, которыми пользуются люди с диабетом: инсулиновая помпа, система непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), а также специальное медицинское крепление в виде розового сердечка — фирменного символа Barbie. В руках у куклы — смартфон с приложением для отслеживания уровня сахара в крови.

    Как подчеркнули в компании, Барби в горошек символизирует осведомлённость о диабете — через круг как международный знак заболевания и синий цвет, ставший его символом.

    — Познакомьтесь с первой куклой Barbie с диабетом первого типа! Мы объединились с организацией Breakthrough T1D (ранее JDRF), чтобы создать куклу, посвящённую этому сообществу, — говорится в официальном описании продукта.

    Новая Барби продолжает линию Barbie Fashionistas, которую Mattel развивает с 2019 года. В линейке также представлены куклы с синдромом Дауна, куклы на инвалидных колясках, незрячие куклы с белой тростью, а также куклы с различными оттенками кожи, типами фигур и текстурой волос.

    Серия Fashionistas предлагает детям разнообразные яркие образы и призвана вдохновлять на самовыражение, принятие себя и уважение к другим. Куклы рассчитаны на детей от 3 лет и выпускаются в ограниченных тиражах. Каждая кукла продаётся отдельно.


    Теги:
    Общество Мировые новости
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают