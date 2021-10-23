РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:34, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Появилась информация о трансляции в Казахстане чемпионата мира-2021 по боксу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские любители бокса смогут в прямом эфире увидеть бои чемпионата мира-2021 в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция будет организована телеканалом «Qazsport». ЧМ-2021 по боксу пройдет с 24 октября по 6 ноября. Дневная сессия будет начинаться в 17:00 по времени Нур-Султана, вечерняя сессия – в 22:00.

    Казахстан на мировом первенстве представят следующие боксеры: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).


    Теги:
    Спорт Соотечественники Астана Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!