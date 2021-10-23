Появилась информация о трансляции в Казахстане чемпионата мира-2021 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские любители бокса смогут в прямом эфире увидеть бои чемпионата мира-2021 в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция будет организована телеканалом «Qazsport». ЧМ-2021 по боксу пройдет с 24 октября по 6 ноября. Дневная сессия будет начинаться в 17:00 по времени Нур-Султана, вечерняя сессия – в 22:00.

Казахстан на мировом первенстве представят следующие боксеры: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райс (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бек Нурмаганбет (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Нурлан Сапарбай (+92 кг).