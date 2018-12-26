Повзрослевшая Келинка Сабина или новый образ Нуртаса Адамбая?

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный актер, режиссер и продюсер Нуртас Адамбай представил казахстанской публике свой новый женский экранный образ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комедия «Кудалар», премьера которой прошла в Алматы, повествует о нелегком периоде в жизни каждой влюбленной пары- знакомстве с родителями и подготовке к свадьбе. По сюжету кудалар из Астаны Жаннет и Толик, проживающие в Алматы, и кудалар из аула недалеко от Шымкента Райхан и Серик явно не в восторге друг от друга. Первые мечтали, чтобы мужем Дианы стал сын министра, например, а вторые хотели бы видеть возле своего сына Данияра хозяйственную, чтившую казахские традиции келин. Но судьба распорядилась иначе, и родителям остается смириться с выбором детей, а еще постараться не сойти с ума и не «убить» будущих кудалар в свадебном переполохе.



Интересно, что роль бизнес-леди Жаннет сыграл сам Нуртас Адамбай, снова примерив женское платье. Корреспондент МИА «Казинформ» лично присутствовал летом на съемочной площадке «Кудалар», где пытался выяснить, почему Адамбай так любит показывать себя в женских комедийных образах, но ответ удалось получить только сейчас.

«Является ли Жаннет продолжением образа Сабины? Скорее всего, да. Как мне кажется, Жаннет- повзрослевшая Сабина. Если бы у каждого мужчины была бы такая жена, как Жаннет, в стране успешных мужчин было бы гораздо больше. Такая женщина из любого просто мужчины сделала бы сильного успешного человека. Что в Сабине, что в Жаннет есть часть моего собственного характера, я с этим согласен. Хорошо или плохо, но если в Сабине я не придавал значения, какими будут парик, одежда, то здесь я тщательно подбирал все, много нарядов перемерили. Мне в комментариях кто-то написал, что маленькая девочка, увидев постер фильма «Кудалар», сказала маме, что Сабина наконец-то сбежала из аула и сделала себе нормальную прическу»,- рассказал автор идеи, режиссер, продюсер, исполнитель роли Жаннет в одном лице.

Нуртас Адамбай всегда старается брать идеи даже для самых выдуманных историй из жизни

«Я всегда понимал, что лучший автор сценария - сама жизнь, лучшие сюжеты можно подглядеть в жизни. У всех у нас есть родители, родственники, соседи, которые могут какую-то черту характера, особенности подарить твоему персонажу. У Жаннет прототипа конкретного не было, это больше собирательный образ, люди разные бывают. Есть женщины с железным характером. Несмотря на все недостатки ее характера - жесткость, эгоистичность, это очень положительный герой. Человек упрям, жесток, а с другой стороны - такие люди и двигают этот мир»,- отметил он.

Нуртас Адамбай признался, что ему нравится снимать фильмы в разных жанрах, но в ближайшее время он сосредоточится на комедиях.

«Студия пользуется только лишь собственными средствами, мы не можем себе позволить снимать только те проекты, которые не приносят финансового дохода. Поэтому где-то в какой-то степени мы вынуждены делать акцент на комедии. Но есть и духовная сторона вопроса. Пусть лучше мы будем снимать про любовь, про аулы, взаимоотношения родителей, свадьбы, это говорит о том, что в нашей стране не все так плохо, если мы можем себе позволять шутить, говорить, снимать кино о любви. Это хорошо. Но при этом я соглашусь с мнением зрителя о том, что стало слишком много фильмов на тему свадеб, мои новые проекты на следующий год будут немного отличаться от предыдущих работ. Это будет фильм «Аким», фильм другой, мотивирующий, будет фильм о дружбе между мальчиком и взрослым человеком. От темы свадеб начинаем отходить, но не факт, что мы к ней не вернемся»,- поделился планами Нуртас Адамбай.

Для участника команды КВН «Спарта» Олжаса Рымбаева роль жениха Данияра- дебют в кино. Он отметил, что все на съемочной площадке помогают ему адаптироваться и чувствовать себя уверенно. В картине также задействованы Жан Избасар, Райхан Калиолдина, Дархан Дайырбек и Сергей Рыжаков. Последний сыграл эпизодическую роль, но в жизни является автором нашумевшей пародии на танцующего итальянского миллионера Джанлуке Вакки, был участником российской программе «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.

На главную после своей женскую роль невесты Нуртас Адамбай пригласил очаровательную Динару Бактыбаеву. Она, также как и автор идеи, не имеет актерского диплома, но была одной из самых ярких в этой картине

«С Нуртасом я давно хотела поработать, это не первые пробы у него, но только сейчас улыбнулась удача и я получила эту роль. Очень понравилось с ним работать, было комфортно. Как человек с КВН, он создал на площадке легкую рабочую обстановку. Очень легко все проходило, с юмором, комфортом, очень полезный опыт для меня»,- рассказала Динара Бактыбаева.

Комедию сняли за 20 дней, съемки в Алматы и Алматинской области. Фильм «Кудалар» выходит в прокат 27 декабря.