НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повысятся ли тарифы на теплоэнергию в Казахстане? На этот вопрос ответил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теплоэнергетика - это сфера естественных монополий, это уже не конкуретный рынок. Здесь уже у нас трифное регулирование. Законом об естественных монополиях предусмотрена основная цель тарифного регулирования - это определение баланса между интересами потребителя и интересами производителя теплоэнергии», - сказал Рустам Ахметов, отвечая на вопросы жуналистов на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас в стране действует затратный механизм тарифообразования и тариф формируется на основе затрат, которые показывают субъекты естественных монополий.

«Есть, конечно, искажения информации, есть завышение этих затрат. В рамках регулирования тарифов мы не даем чистую прибыль этим предприятиям, они вынуждены скрывать эту прибыль и получать прибыль через завышенные затраты и через подряды своих компаний. Когда мы работали в Министерстве нацэкономики, мы как раз и предлагали менять этот подход, менять затратный метод на стимулирующую методологию тарифообразования. В основе этой методологии лежит то, что затраты определяются регулятором, но по итогам тарифного периода экономия этих затрат не изымается у субъектов естественных монополий. Соответственно, мы стимулируем экономить эти затраты, а по истечению пятилетнего тарифного периода уже устанавливается тариф на основе прошедшего тарифного периода и установленных затрат, это и есть баланс по нашему мнению», - пояснил Рустам Ахметов.

Он также прокомментировал вопрос - не приведет ли это к подорожанию тепла?

«В целом у нас цены поднимаются не только на регулируемых рынках, но и на конкурентных розничных. Везде этот процесс сопровождается повышением затрат на сырье, на электроэнергию, энергоресурсы. Поэтому, естественно, этот процесс идет в сторону повышения тарифа. Но сохранять затратный метод или внедрять стимулирующую методологию напрямую, это не влияет на повышение тарифов. Речь идет лишь о механизмах тарифообразования на этих рынках», - добавил Рустам Ахметов.