Повысятся ли цены на жилье в новом году в Казахстане – мнение эксперта

7 Января 2023, 17:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ждать ли казахстанцам повышения цен на жилье в новом году? На этот счет своим мнением в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

«Как показывают события года ушедшего, вокруг нас обстоятельства могут непредсказуемо и одномоментно меняться и влиять на любые процессы в нашей экономике. Однако, если не произойдет ничего экстраординарного, я предполагаю , что цены на объекты продолжат свое изменение в рамках инфляционных процессов, а также под воздействием обычных рыночных механизмов – платежеспособный спрос и предложение», - считает Нина Лукьяненко.

Вместе с тем эксперт отметила, что за прошлый год стоимость вторичной недвижимости была на уровне первичной, цена на которую формируется под влиянием цен на строительные материалы.

«Такая ситуация формирования цен на объекты, находящиеся в эксплуатации более 40-60 лет не совсем логична, хотя и можно объяснить это ее локацией. Однако, рынок на сегодня наводнен предложениями переоцененной вторичной недвижимости - есть предположение, что цена на нее расти не будет», - добавила Нина Лукьяненко.

А вот рынок первичной недвижимости, по ее словам, может заметно сжаться в количестве новых проектов.

«Причин несколько: ограниченные земельные ресурсы в центре города, а также большая нагрузка на инженерные сети – свет, вода, канализация и т.п. В случае заметного снижения числа новых проектов в новостройках , а также роста цен на строительные материалы – есть вероятность, что цена не только не снизится, но может незначительно повышаться. Незначительно, так как больших очередей в отделах продаж не наблюдается уже сегодня и застройщики в поиске механизмов увеличения продаж, предлагают различного рода акции», - пояснила Нина Лукьяненко.