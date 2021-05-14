Повысят ли зарплату работникам культуры в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется ли увеличение заработной платы сотрудников сферы культуры, в том числе архивов, ответила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала Актоты Раимкулова, за последние 12 лет заработная плата сотрудников в сфере культуры, в частности областных учреждений культуры, музеев и библиотек не повышалась.

«В 2020 году в январе была повышена зарплата на 50% в организациях культуры, архивов республиканской организации и на 35% была увеличена зарплата работников этих организаций на местном уровне. В то же время министерством проделана в этом году очередная работа по повышению заработной платы», - рассказала министр в ходе брифинга в СЦК.

«Вы знаете, что 2020 и этот год - очень сложные, в связи с пандемией. Очень много приходится переориентировать бюджетных средств. Я надеюсь, что осенью наша заявка, которая была подана в республиканскую бюджетную комиссию, будет поддержана в связи с тем, что ситуация с пандемией будет все-таки улучшаться. В принципе, Правительство поддерживает наши начинания по увеличению заработной платы работников всех категорий, которые работают в организациях культуры и архивов. Думаю, что осенью очередное повышение (заработной платы - прим.) произойдет», - заявила Актоты Раимкулова.







