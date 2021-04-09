Повысят ли в Казахстане пособия по уходу за ребенком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 500 млрд тенге ежегодно потребуется в случае повышения пособия по уходу за ребенком. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительством неоднократно проводилась работа по анализу и выработке подходов по повышению размера пособия по уходу за ребенком и увеличению срока выплаты до двух лет, направленных на совершенствование мер поддержки матерей, осуществляющих уход за ребенком в первый год его жизни. Результаты проведенных работ показали, что на указанные цели ежегодно дополнительно потребуется свыше 530,2 млрд. тенге (из государственного бюджета 242,6 млрд. тенге, из ГФСС порядка 287,6 млрд тенге)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, по его словам, применение данного сценария приведет к нарушению финансовой устойчивости ГФСС уже в 2024 году.

Как дополнительно сообщили в Правительстве, изучение международного опыта показывает, что период выплаты пособия по уходу за ребенком в Италии составляет 6 месяцев в размере 30% от дохода, в Великобритании - до 39 недель (порядка 9 месяцев), в Германии - до достижения ребенком возраста одного года (на первого ребенка пособие не выплачивается), в России - до достижения ребенком возраста 1,5 года, в США и в Индии данный вид выплаты не предусмотрен.