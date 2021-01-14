Повысят ли тарифы за комуслуги в Нур-Султане – ответ акима
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов ответил на вопрос журналистов касательно повышенных счетов горожан за коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Этот вопрос поднимался. Во-первых, после поступления таких жалоб мы начали сами проверять. Это связано с погодными условиями. Вы видели, что в конце декабря, во второй половине были морозы. В начале января тоже морозы были. Поэтому наши тепловики, коммунальщики объясняют это природными погодными условиями. Например, если в ноябре в сутки наш ТЭЦ потреблял 150 вагонов угля, в декабре уже – 350 вагонов в сутки. Здесь уже разницу надо смотреть. Это чистая экономика», - прокомментировал А. Кульгинов.
Аким также ответил, будут ли повышаться тарифы в столице за коммунальные услуги.
«Тарифы не повышались и повышаться не будут в ближайшее время», - добавил Алтай Кульгинов.
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