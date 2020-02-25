Повысится стоимость железнодорожных билетов по межобластным сообщениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С пятого марта в Казахстане вырастет цена на железнодорожные билеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АО «Пассажирские перевозки».

«На основании письма Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года №27-27-9/559 согласовано повышение тарифов на 7% с 5 марта 2020 года на все поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующих по социально значимым межобластным сообщениям», - говорится в сообщении.