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Повысится стоимость железнодорожных билетов по межобластным сообщениям
25 Февраля 2020 09:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С пятого марта в Казахстане вырастет цена на железнодорожные билеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АО «Пассажирские перевозки».
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«На основании письма Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года №27-27-9/559 согласовано повышение тарифов на 7% с 5 марта 2020 года на все поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующих по социально значимым межобластным сообщениям», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Транспорт, Цены и тарифы,
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