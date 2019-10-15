Повысится ли тариф на проезд в столичных автобусах - комментарий «Астана LRT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов рассказал о том, будет ли повышен тариф за проезд в столичном общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С введением дифференцированного тарифа доходы перевозчиков выросли примерно на 40%. Расходы возросли также за счет увеличения штата и заработной платы. Начали покупать запчасти, приводить подвижной состав в порядок, соответственно, велась подготовка к лету и к зиме. Летом - подготовка кондиционеров, плановый ремонт, подготовка к зимнему периоду», - сказал Бекмырза Игенбердинов на конференции «Общественный транспорт: реформы и пути развития».

И эта разница между доходами и расходами, по его словам, должна покрываться за счет бюджета. Иначе астанчан ждет повышение платы за проезд в автобусе.

«Если же бюджет не готов к такому, тогда надо говорить о повышении тарифов на проезд, как о втором варианте. Пока о повышении тарифов мы не говорим – мы получили данные за год и вынесли их с расчетами и аналитикой на соответствующую тарифную комиссию. После этого вопросы будут обсуждаться на общественном совете и в маслихате. После этого мы поймем, каким будет расчетный тариф. О смене установленного тарифа, то есть выше 90 тенге, мы пока не говорим. Сейчас говорим о возможностях субсидирования и нехватке денег, которые должны получать автопарки. Наш расчет – 15,7 млрд в год для автопарков», - отметил спикер.

Вместе с тем глава «Астана LRT» выразил уверенность, что до конца года тариф, установленный на уровне 90 тенге, подниматься не будет.

«Что касается следующего года, будет обсуждение, где мы поймем возможности бюджета. После этого либо будем вводить какие-то новые тарифные планы, удобные для горожан, либо бюджет пересмотрит свои статьи. Потому что все маршруты определены, как социально значимые, а это тоже социальная сторона. Более чем полгорода передвигается посредством общественного транспорта. Поэтому сейчас вызывать волну недовольства нет смысла. Думаю, совместно с акиматом мы найдем приемлемые и разумные решения», - пообещал Б. Игенбердинов.