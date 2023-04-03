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Повысится ли цена на газ в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
3 Апреля 2023, 19:07
Повысится ли цена на газ в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сколько может повыситься цена на газ в Казахстане. На этот вопрос ответил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вы помните, в своем выступлении Глава государства говорил о том, что люди должны научиться экономить», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

По словам министра, необходимо научиться соизмерять наши потребности с возможностями.

«Вопрос не о том, что будет изначально подниматься цена для всех потребителей. Вопрос в том, что скорее всего будут вводиться нормы положенности. И каждый человек лично на себя, либо на свою квадратуру (жилья) будет иметь норматив потребления», - пояснил Болат Акчулаков.

И.о. глава Минэнерго сообщил, что определенные расчеты уже ведутся.

«В принципе, расчеты уже делаются. Если человек начинает превышать это потребление значительно – либо не экономя, либо пристраивая к жилищу коммерческие помещения – рестораны, столовые и начинает это снабжать по дешевой цене – это тоже не правильно. Поэтому, сколько положено человеку на его личностные потребности в зависимости с квадратурой проживания - на это (цена) будет стабильной, все что свыше будет дороже», - уточнил Болат Акчулаков.

Ранее он высказал свое мнение касательно того, как повлияет повышение цен не бензин и дизтопливо на стоимость других товаров и услуг.


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