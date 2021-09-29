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    17:25, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Повысить зарплаты спортивным тренерам намерены в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил подготовить предложения по повышению зарплаты спортивных тренеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Считаю важным работу над ошибками на Олимпиаде. Во-вторых, прошу принять активное участие в актуализации Комплексного плана по развитию спорта и физической культуры до 2025 года. Верю, что ваш огромный опыт поможет подготовить качественный план. Предлагаю создать рабочую группу из представителей горганов и спортивного сообщеста», - сказал Ералы Тугжанов на заседании Генеральной ассамблеи Национального Олимпийского комитета Казахстана.

    По его словам, на сегодня актуальным является вопрос подготовки тренеров.

    «Необходимо разработать предложения по поддержке тренеров и повышенияю их заработной платы для министерства. Необходимо обеспечить результативное выступление наших спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине», - добавил Ералы Тугжанов.

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