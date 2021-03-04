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    13:48, 04 Март 2021 | GMT +6

    Повысить зарплаты сотрудникам библиотек предлагают в Сенате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо повысить заработную плату сотрудникам библиотек. С таким заявлением выступил депутат Сената Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января 2020 года заработная плата работников республиканских организаций культуры выросла. Это касается только руководящего и основного персонала. А заработные платы вспомогательного персонала, в частности инженеров, программистов и специалистов, обеспечивающих функциональную деятельность библиотек, остались на прежнем уровне. Заработная плата библиотекарей в регионах еще ниже», - сказал Нурторе Жусип на пленарном заседании Сената, озвучивая депутатский запрос.

    Также сенатор считает, важным не только повысить заработную плату сотрудникам библиотек, но и решить проблемы со строительством объектов для хранения архивных материалов.


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