Повысить зарплаты сотрудникам библиотек предлагают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо повысить заработную плату сотрудникам библиотек. С таким заявлением выступил депутат Сената Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2020 года заработная плата работников республиканских организаций культуры выросла. Это касается только руководящего и основного персонала. А заработные платы вспомогательного персонала, в частности инженеров, программистов и специалистов, обеспечивающих функциональную деятельность библиотек, остались на прежнем уровне. Заработная плата библиотекарей в регионах еще ниже», - сказал Нурторе Жусип на пленарном заседании Сената, озвучивая депутатский запрос.

Также сенатор считает, важным не только повысить заработную плату сотрудникам библиотек, но и решить проблемы со строительством объектов для хранения архивных материалов.