Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Повысить зарплаты с учетом инфляции поручил глава Кабмина

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 11:35
Повысить зарплаты с учетом инфляции поручил глава Кабмина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Безработица должна снизиться до 4,8%. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нами стоит задача - обеспечить реальный рост зарплат населения, с учетом инфляции. Безработица должна снизиться до 4,8%. Нам всем необходимо приложить максимум усилий для достижения этих показателей», - сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что от Правительства ждут конкретной точечной и результативной работы по реагированию на обращения и жалобы граждан.

«Они касаются, в основном проблем трудоустройства, повышения доходов, обеспечения жильем и жизненно важной инфраструктурой. Но, прежде всего, это сдерживание роста цен на социально значимые продукты питания. Мы должны применить новые подходы для решения этого вопроса», - добавил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также отметил необходимость устранения непродуктивных посредников, применения форвардного закупа, кредитовать оборотные средства предприятиям для закупа сырья.

«Но министерствам торговли, сельского хозяйства необходимо предоставить дополнительные предложения по стабилизации цен в период межсезонья», - резюмировал Алихан Смаилов.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Алихан Смаилов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны