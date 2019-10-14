Повысить зарплаты преподавателей вузов поручил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повысить заработные платы преподавателей вузов от 30% до 50% поручил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства обозначены цели в области усиления качества образования и поддержки педагогов. Исходя из этого, первоочередная задача, которая ставится нашим министерством перед ректорами подведомственных госвузов - это повышение заработной платы для преподавателей от 30% до 50%. Срок исполнения - до 10 января 2020 года. Это решение имеет под собой четкие основания: был проведен анализ бюджетов вузов, показавший наличие финансовых резервов, за счет которых можно увеличить фонд оплаты труда», - написал Асхат Аймагамбетов на своей страничке в Facebook.

Глава МОН добавил, что на фоне сложившейся ситуации, когда преподаватели ряда наших университетов получают заработную плату в размере 60-70 тыс. тенге, требовать повышения качества абсолютно не реально.

«ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, Каспийский, Таразский педагогический университеты стали пионерами в этом деле. Остальные вузы также должны неукоснительно исполнить мое поручение в обозначенные сроки.

Кроме того, перед ректорами поставлена задача по поддержке академиков, работающих в наших госвузах через установку специальных доплат. Академиков в вузах не так много, поэтому мы просто обязаны поддержать нашу научную элиту. Хочу особо отметить, что эти меры не потребуют дополнительных средств из госбюджета и каких-либо иных усилий.

Отдельный вопрос - целевая поддержка молодых ученых. В будущем будут приняты меры по разработке финансового механизма по поддержке молодых ученых, нацеленных на развитие отечественной науки», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось , что на августовском совещании педагогов в столице 16 августа Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить зарплату учителей в два раза в течение четырех лет.