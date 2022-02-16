Повысить зарплаты пообещали преподавателям творческих вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев пообещал улучшить социальный пакет работников в сфере культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, один из наиболее острых вопросов сферы – это социальный пакет работников организаций культуры. Необходимо проработать доплаты и надбавки в виде повышающего коэффициента 1,75 к должностным окладам организаций культуры со статусом «национальный», - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии ведомства.

Также, по его словам, нужно обратить внимание на размер заработной платы профессорско-преподавательского состава и концертмейстеров творческих вузов.

«Данный вопрос я беру на свой личный контроль. Многие из тех преподавателей, с которыми я встречался в эти дни, даже в самые сложные 90-е годы не бросали свою профессию. Благодаря им не произошло поколенческого разрыва в культуре и искусстве», - подчеркнул глава ведомства.