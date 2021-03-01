Повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения намерены в Казахстане
Алексей Цой отметил, что Главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с текущего года и довести к 2023 году до уровня два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике.
«На повышение заработной платы 247 тысяч медицинских работников предусмотрены в 2021 году расходы в объеме – более 222 млрд тенге, в 2022 году – 362 млрд тенге, в 2023 году – 557 млрд тенге. Таким образом, в 2021 году средняя заработная плата врачей составит 320 тысяч тенге с доведением до 561 тысячи тенге в 2023 году», - уточнил Алексей Цой.
Министр добавил, что средняя заработная плата медицинских работников в 2021 году составит 173 тысячи тенге с доведением до 210 тысяч тенге в 2023 году.
«Кроме того, нами прорабатывается вопрос повышения заработной платы немедицинским работникам организаций здравоохранения с 2022 года», - резюмировал Алексей Цой.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации.