Повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько будет повышена заработная плата врачей в Казахстане в этом году, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алексей Цой отметил, что Главой государства поставлена задача поэтапного повышения заработной платы врачей, начиная с текущего года и довести к 2023 году до уровня два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике.

«На повышение заработной платы 247 тысяч медицинских работников предусмотрены в 2021 году расходы в объеме – более 222 млрд тенге, в 2022 году – 362 млрд тенге, в 2023 году – 557 млрд тенге. Таким образом, в 2021 году средняя заработная плата врачей составит 320 тысяч тенге с доведением до 561 тысячи тенге в 2023 году», - уточнил Алексей Цой.

Министр добавил, что средняя заработная плата медицинских работников в 2021 году составит 173 тысячи тенге с доведением до 210 тысяч тенге в 2023 году.

«Кроме того, нами прорабатывается вопрос повышения заработной платы немедицинским работникам организаций здравоохранения с 2022 года», - резюмировал Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации.