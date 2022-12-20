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Повысить зарплату железнодорожникам в следующем году пообещал министр

20 Декабря 2022, 12:51
Повысить зарплату железнодорожникам в следующем году пообещал министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал требования железнодорожников о повышении заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем над этим вопросом совместно с «КТЖ». Потому что это проблема железнодорожников по всей стране. Есть мнение повысить заработную плату в следующем году. С одной стороны, размер зависит от тарифов. Но заработная плата обязательно вырастет в следующем году», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в Правительстве.

Министра также спросили о том, насколько оправданным он считает это требование железнодорожников.

«Сложно сказать. Мы хотим, чтобы казахстанцы получали более высокую заработную плату. Но нужно детально рассмотреть возможности – откуда «КТЖ» возьмет деньги на это», - добавил спикер.


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