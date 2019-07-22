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Повысить зарплату учителям за счет средств Нацфонда предложил Рахим Ошакбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Центра прикладных исследований «Талап», член политсовета партии «Nur Otan» Рахим Ошакбаев поднял вопрос о недостаточном финансировании сферы образования и низкой зарплаты учителей в ходе круглого стола, посвященного деятельности Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Безусловно, обновленная программа (в сфере образования - прим. авт.) и многие инновации очень правильные. Но все упирается на недостаток финансирования. То есть, мы знаем, что заработная плата педагогов у нас является самой низкой в экономике среди всех отраслей. Мы знаем, что любые законы, которые будут приниматься, будут касаться престижа работы учителей. Тем не менее, учитывается вопрос заработной платы. Сейчас среди абитуриентов пойти на педспециальность - самая последняя опция. Мы видим, что в прошлом году было 8 тысяч грантов на педагогические специальности, из них свыше 4 тысяч выделили абитуриентам с 50-51 баллами. Это, по сути, предел функциональной грамотности. То есть, мы пытаемся доверить обучение наших детей, привить им современные ценности не самым выдающимся абитуриентам. Это положение, которое мы должны исправить только путем повышения заработных плат», - сказал член Национального совета общественного доверия Рахим Ошакбаев.
По его словам, с 2020-2021 года необходимо повысить размер заработной платы всех учителей. Рахим Ошакбаев также предложил повысить стипендии студентов педагогических специальностей и экономические стимулы для абитуриентов.
Наряду с этим, Р. Ошакбаев прокомментировал поручение Президента в части увеличения расходов на образование от ВВП.
«Касательно того, что сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, это увеличение расходов до 5% от ВВП на образование. Здесь у нас идет спор с Правительством: они полагают, что из всех источников, в основном, эту прибавку должны делать частный сектор. Мы же полагаем с ОЭСР 5% - должны быть государственные расходы. Здесь, мне кажется, ничего не мешает нам задействовать средства Национального фонда. Потому что, это фонд будущих поколений. Нет более удачного применения средств Нацфонда, чем в рамках реализации госпрограммы развития образования», - отмечает он.
В этой связи, Рахим Ошакбаев предложил дополнительно выделить по 2 млрд долларов в год.
Напомним, 17 июля текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан».
Вместе с тем, был опубликован состав Национального совета, куда вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи. Национальный Совет будет возглавлять Президент Республики Казахстан.
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