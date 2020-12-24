Повысить зарплату на 34% жителям Акжарского района обещает «Nur Otan»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Повысить доходы сельчан и обеспечить продовольственную безопасность - один из ориентиров предвыборной программы Акжарского района Северо-Казахстанской области. Один из отдаленных от областного центра район посетили представители главной партии страны, передает МИА «Казинформ».

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Есжан Оразалин, кандидаты в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan» Асем Рахметова и Орынбасар Искакова на встрече с местными жителями села Акжаркын рассказали о 7 приоритетных направлениях.

«Партия «Nur Otan» будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса путем поиска новых рынков сбыта. По проекту «Бастау бизнес» ежегодно порядка 80 человек смогут получить обучение основам предпринимательства, не менее 25 грантов и микрокредитование. До 2025 года в Акжарском районе реализуют 4 проекта по производству и переработке сельскохозяйственной продукции», - рассказал Есжан Оразалин.

Эти и другие принятые меры позволят поднять заработную плату, создать более 2 тысяч новых рабочих мест и снизить уровень безработицы.

«Это не пустые слова, партия «Nur Otan» - одна из главных действующих сил. Для того чтобы планы реализовались, нужна поддержка каждого североказахстанца на предстоящих выборах. Проголосуйте, за партию реальных дел», - призвали кандидаты.

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»