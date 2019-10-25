Повысить зарплату культработникам на 50% намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поручил повысить заработные платы работникам культуры страны. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актоты Раимкулова отметила, что этот год является успешным для всех работников культуры. В рамках реализации Послания Президента будут повышены заработные платы работникам культуры, в частности, сотрудникам библиотек, театров и музеев.

Министр культуры и спорта Казахстана заявила, что это решение стало большой поддержкой духовности страны и большой ответственностью для деятелей культуры.

По словам министра, возможности работников культуры получать обязательные социальные пособия будут сопоставимы с возможностями работников сферы образования и здравоохранения.

«Мы работаем над тем, чтобы повысить зарплату работникам культуры до 50%», - сказала Актоты Раимкулова.