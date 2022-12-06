Повысить зарплату и выплатить вознаграждение по итогам года требуют шахтеры от АО «АрселорМиттал Темиртау»

6 Декабря 2022, 13:45

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в очередной раз собралась согласительная комиссия по вопросам шахтерских коллективов. Заседание провел и. о. акима региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании обсуждалось исполнение дополнительных требований, в числе которых повышение заработной платы и выплата вознаграждения по итогам года.

Предложения компании озвучил и. о. генерального директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Владимир Яблонский. Свое мнение высказали руководители профсоюзных организаций и представители шахт. Переговоры продолжатся, по результатам должны принять взаимное решение.

Женис Касымбек подчеркнул, что власть находится на одной стороне с трудовыми коллективами.

На заседании представители компании также доложили о приеме новых работников на предприятия угольного департамента. Несмотря на постоянный набор, остается проблема с дефицитом кадров.

Кроме того, горняков волнует реализация инвестиционных проектов, перспектива по каждой шахте.

О том, как продвигается решение пенсионного вопроса, рассказал председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Евгений Буслаев.

«В настоящее время создана рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты населения. Она рассматривает два вопроса, которые волнуют наши коллективы. Это пенсионное обеспечение работников вредных и опасных производств, а также проблемы инвалидов-регрессников. Уже было несколько заседаний. Идут дискуссии, актуальные расчеты. Работа, конечно, непростая. Со стороны нашего профсоюза выдвинут ряд предложений по решению этих вопросов», – сообщил он.

Согласительная комиссия будет работать дальше, до полного решения всех вопросов.