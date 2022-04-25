РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:54, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Повысить уровень жизни 7 млн сельчан намерены в Казахстане

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для решения инфраструктурных вопросов на селе будет выделено еще 670 млрд тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для решения инфраструктурных вопросов в сельской местности в течение следующих 4-х лет будет выделено еще 670 млрд тенге. Это позволит повысить уровень жизни 7 млн сельчан в более 3,5 тыс. селах», - сказал Алибек Куантыров на правительственном часе в Мажилисе.

    Министр также сообщил, что в соответствии с поручением Главы государства в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» по социально-культурному, спортивному и образовательному развитию населения планируется выделение средств в сумме 20 млрд тенге на западные и южные области.

    «За счет выделяемых средств отобраны проекты по строительству, реконструкции и ремонту социальных объектов – школы, больницы, дома культуры, спортивные объекты и другие. В настоящее время вопрос выделения средств в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год находится на рассмотрении в Парламенте», - уточнил Алибек Куантыров.

    Было отмечено, что реализация мер по инфраструктурному развитию будет осуществляться согласно Системе региональных стандартов, которые включают в себя конкретный перечень услуг и благ (для сел - от 12 до 24, для райцентров - 32).

    По итогам 2021 года средняя обеспеченность сёл в соответствии с региональными стандартами составила 64,1% .

    «Наибольший показатель обеспеченности наблюдается в Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. Наименьший показатель наблюдается в ЗКО, Кызылординской, Алматинской областях», - добавил Алибек Куантыров.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Ауыл – Ел бесігі Экономика Главная
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!