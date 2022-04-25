Повысить уровень жизни 7 млн сельчан намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для решения инфраструктурных вопросов на селе будет выделено еще 670 млрд тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения инфраструктурных вопросов в сельской местности в течение следующих 4-х лет будет выделено еще 670 млрд тенге. Это позволит повысить уровень жизни 7 млн сельчан в более 3,5 тыс. селах», - сказал Алибек Куантыров на правительственном часе в Мажилисе.

Министр также сообщил, что в соответствии с поручением Главы государства в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» по социально-культурному, спортивному и образовательному развитию населения планируется выделение средств в сумме 20 млрд тенге на западные и южные области.

«За счет выделяемых средств отобраны проекты по строительству, реконструкции и ремонту социальных объектов – школы, больницы, дома культуры, спортивные объекты и другие. В настоящее время вопрос выделения средств в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год находится на рассмотрении в Парламенте», - уточнил Алибек Куантыров.

Было отмечено, что реализация мер по инфраструктурному развитию будет осуществляться согласно Системе региональных стандартов, которые включают в себя конкретный перечень услуг и благ (для сел - от 12 до 24, для райцентров - 32).

По итогам 2021 года средняя обеспеченность сёл в соответствии с региональными стандартами составила 64,1% .

«Наибольший показатель обеспеченности наблюдается в Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. Наименьший показатель наблюдается в ЗКО, Кызылординской, Алматинской областях», - добавил Алибек Куантыров.