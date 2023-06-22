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Повысить уровень соцзащиты ветеранов афганской войны просит сенатор Амангельды Нугманов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Июня 2023, 14:33
Повысить уровень соцзащиты ветеранов афганской войны просит сенатор Амангельды Нугманов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Амангельды Нугманов обратил внимание на проблемы социальной защиты воинов-афганцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторые участники военных действий в Афганистане не получили положенную соцподдержку и льготы. Ранее участники афганской войны были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны и имели соответствующие льготы. С принятием нового закона в 2020 году, эти льготы были отменены, соответственно уровень социальной защиты значительно сократился», - сказал Амангельды Нугманов в своем депутатском запросе на заседании Сената.

Отметил депутат и низкий уровень госпомощи, которую получают участники афганской войны. Сумма в 21 тысячу тенге, предоставляемая в настоящее время, не учитывает реальные потребности людей и экономическую ситуацию в стране. Предложение сенатора – восстановить ранее определенные льготы и уровень социальной защиты, увеличить государственную помощь и создать условия для повышения качества жизни этих людей.

«Прошу признать социальное положение участников войны в Афганистане «равным продолжению» ветеранов Великой Отечественной войны, внести в приложение к действующему Закону «О ветеранах» статью «Приобретение в собственность квартир в домах коммунального жилищного фонда» из утратившего силу Закона «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним», - предложил Амангельды Нугманов.


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