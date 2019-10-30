Повысить тарифы на утилизацию мусора предлагает Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Без повышения тарифа на утилизацию и переработку мусора проблему с твердо-бытовыми отходами в Казахстане не решить. Такое мнение высказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов на форуме «Стратегия Казахстана в сфере утилизации отходов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ахметжан Примкулов сообщил, что в Казахстане самые низкие тарифы среди стран СНГ, не говоря про Европу. Только в городе Алматы тарифы на утилизацию и переработку мусора повысились на 549 тенге. А в тарифе по городу Нур-Султану есть только вывоз и утилизация, но переработки мусора нет. Хотя эта методика существует. К этому должна прийти вся страна. Других источников проблемы нет.

Вице-министр отметил, что этот вопрос относится к местным исполнительным органам.

«Тарифы должны подниматься поэтапно. Понятно, что тариф не может быть одинаковым для всех регионов. Мы должны учитывать региональные особенности, количество отходов, социальные слои населения. Этот вопрос очень дифференцированный. Поэтому сказать, что тариф должен быть 500 тенге или 1 тыс. тенге, будет неправильно», - заключил Примкулов.

Директор Ассоциации переработчиков, утилизаторов и мусоровывозящих организаций ТБО Азамат Аяйбергенов добавил, что тариф в Нур-Султане составляет 246 тенге, и не поднимался с 2012 года. И для того, чтобы покрывались расходы на смазочные материалы автомашин и зарплаты мусоровывозящих организаций, необходимо установить тариф в пределах 500-600 тенге.

«За домофон приходит около 370 тенге, а за мусор – 246 тенге. Хотя каждый день машины ездят, вывозят, работают люди. Нужно сопоставлять это. Я как обычный человек отреагировал», - сказал А. Аяйбергенов.



