Повысить тарифы на медуслуги намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрят тарифы на медицинские услуги. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Министерством здравоохранения Республики Казахстан ежегодно утверждается план работ по формированию тарифов на медицинские услуги, согласно которому пересматриваются действующие тарифы на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В Минздраве также сообщили, что с целью повышения уровня заработной платы медицинскому и прочему персоналу пересматриваются тарифы на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС для оплаты услуг субъектов здравоохранения.

За 2022-2023 годы с учетом повышения заработной платы медицинскому и прочему персоналу в 2022 году средний рост по всем тарифам на медицинские услуги составил 8,5%, в 2023 году – 10,4%.

Действующие тарифы в рамках ГОБМП и в системе ОСМС не учитывают ежегодный рост расходов на коммунальные услуги, питание, лекарственные средства и расходные материалы. В Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года, утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года, в рамках мероприятий по совершенствованию финансирования медицинской помощи предусмотрено внесение изменений в методику формирования тарифов в части ежегодной индексации тарифов на изменение макроэкономических показателей, влияющих на себестоимость медицинских услуг.

«В связи с чем, в рамках формирования республиканского бюджета на 2024-2026 годы министерством заявлены дополнительные расходы на индексацию вышеуказанных тарифов на 2023-2027 годы – 477,4 млрд тенге (на 2024 год – 131,9 млрд тенге, на 2025 год – 128,9 млрд тенге, на 2026 год – 186,6 млрд тенге). Повышение тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, влечет за собой дополнительную нагрузку в условиях лимитированного бюджета. В этой связи, необходимо одобрение выделения дополнительных средств в соответствии с решением республиканской бюджетной комиссии», - уточнили в Минздраве.