Повысить тариф на проезд просят перевозчики Петропавловска

16 Января 2023, 10:40

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Перевозчики Петропавловска просят местные власти пересмотреть тариф на проезд в общественном транспорте, который не менялся с 2017 года. По их словам, увеличение тарифа позволит решить накопившиеся проблемы в этой сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос обсуждали на заседании регионального совета палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области. По информации пресс-службы организации, в разговоре участвовал аким города Руслан Анбаев.

Предприниматели пояснили, что за пять лет цены возросли буквально на все: от горюче-смазочных материалов до запчастей и самих автобусов. Последние перевозчики недавно взяли в лизинг.

«Заработная плата остается непривлекательной для водителей. Квалифицированные работники уходят. Мы испытываем большой кадровый голод. У нас сейчас катастрофически не хватает водителей», – отметила председатель Ассоциации перевозчиков «СКО Автотранспортный союз» Галина Семенова.

Перевозчики ссылаются на пример Костаная, где с января повысили тариф на проезд в общественном транспорте независимо от формы оплаты.

Р. Анбаев доводы перевозчиков выслушал и согласился, что вопрос о повышении стоимости проезда нужно рассматривать. Мера непопулярная, но необходимая. Иначе возрастет сумма выплачиваемых перевозчикам субсидий. Городской бюджет не выдержит такой нагрузки. Градоначальник добавил, что для социально уязвимых категорий населения тариф не изменится.

«Акимат как помогал этой категории граждан, так и продолжит это делать, компенсируя затраты перевозчиков на удешевление проезда для них за счет субсидий. Это 40 тенге для школьников и бесплатный проезд для инвалидов, но для большей части населения города тариф в любом случае поднимется. Настало время для этого», – сказал аким города.

Перевозчики предложили распределить расходы на субсидирование социальных перевозок между отделами горакимата. В частности, проезд школьников – за счет отдела образования, людей с ограниченными возможностями – отдела занятости и соцпрограмм.

Льготный проезд в общественном транспорте для 12 категорий граждан утвердили в 2021 году. В прошлом году на эти цели выделили 48 млн тенге.

В конце декабря прошлого года на встрече с населением Р. Анбаев отмечал, что проезд в городских маршрутках подорожает. Но вопрос будет решаться только после обсуждения с общественностью.