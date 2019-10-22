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Повысить статус пунктов пропуска между Казахстаном и Россией предложила Дарига Назарбаева

22 Октября 2019 22:18
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Повысить статус пунктов пропуска между Казахстаном и Россией предложила Дарига Назарбаева

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева обсудила состояние и перспективы казахстанско-российских отношений сегодня в ходе встречи со спикером Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Д.Назарбаева сообщила, что ходе недавнего визита в Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области лично ознакомилась с актуальными вопросами приграничного сотрудничества. Так, на всех встречах со стороны представителей общественности и деловых кругов поднимается вопрос о функционировании пропускных пунктов на казахстанско-российской границе.

В связи с этим спикер Сената предложила рассмотреть вопрос о повышении статуса пунктов пропуска между Казахстаном и Россией. «Надо максимально упростить процедуры перехода границы в интересах людей, особенно проживающих в приграничных зонах. Это повлияет на улучшение культурного, социально-экономического развития, даст толчок развитию малого и среднего бизнеса в регионе, ускоренному продвижению процесса интеграции», - сказала она.

«Пропускной пункт «Жетысу» является узким горлышком. Потому что Россия, к сожалению, не успевает параллельно с Казахстаном модернизировать пункты пропусков. Иногда выстраиваются очень длинные очереди из автомобилей, которые направляются в Россию. Мы будем очень признательны, если Вы повлияете на то, чтобы эти вопросы решились в возможно короткие сроки», - сказала Д.Назарбаева, обращаясь к российской коллеге.

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Ключевые слова: Сенат, Пограничники, Россия,
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Нарымбек Исмагулов

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