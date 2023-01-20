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Повысить статус концертмейстеров и артистов танцевальных ансамблей намерено Минкультуры

20 Января 2023, 12:29
Повысить статус концертмейстеров и артистов танцевальных ансамблей намерено Минкультуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством культуры планируется повысить статус концертмейстеров и артистов танцевальных ансамблей. Об этом заявил глава ведомства Асхат Оралов, передает коррреспондент МИА «Казинформ».

«После утверждения статуса «Национальный» заработная плата сотрудников 5 культурных организаций была повышена на коэффициент 1,75. В этом году также будет уделено особое внимание повышению социального благосостояния сотрудников отрасли. Нами планируется повысить статус, социальное благосостояние концертмейстеров творческих вузов, а также работников государственных организаций культуры, играющих на духовых музыкальных инструментах, артистов танцевальных ансамблей», - сказал на заседании коллегии министр культуры.

Асхат Оралов добавил, что ведомством уже начата работа по внесению изменений в соответствующие законодательные акты.

Ранее сообщалось, что Министерством культуры планируется завершить строительство ряда визит-центров.

На заседании коллегии министр культуры и спорта Асхат Оралов также озвучил острую проблему в архивной сфере.


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