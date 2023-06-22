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Повысить сейсмоустойчивость 16 соцобъектов планируют в Алматы

Автор:  
Анеля Касымова
22 Июня 2023, 13:21
Повысить сейсмоустойчивость 16 соцобъектов планируют в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируется провести новый сейсмоаудит объектов города, построенных после 2000 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работы начнем в июле текущего года и завершим в следующем году. Будет обследовано более 16 тысяч 700 объектов, из них 1 641 – многоквартирные жилые дома, 15 060 – гражданские и общественные здания. В этом году мы продолжаем сейсмоусиление социальных объектов, будет усилено 16 объектов на 20 млрд тенге. Мы разрабатываем сейчас проектно-сметную документацию на сейсмоусиление 34 объектов, которое будем проводить в 2024-2025 годах», - сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Новый сейсмоаудит, как считает градоначальник, позволит обновить паспорта всех объектов Алматы с учетом его активного развития за последние 5 лет.

Предыдущий сейсмоаудит был проведен в 2017-2018 годах. Тогда было выявлено, что Алматы пересекают 27 тектонических разломов. Сегодня на них расположено 1 116 объектов, в том числе 754 сейсмостойких здания и 362 не сейсмостойких.


Алматы   Акимат   Безопасность   Ерболат Досаев  
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