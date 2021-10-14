Повысить сельские квоты для получения образовательного гранта предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы доступа сельской молодежи к высшему образованию озвучил в своём депутатском запросе сенатор Акылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметил, что уровень образования на селе зачастую отстаёт от городского. Дефицит педагогов в сельской местности составляет более 2 100 человек, это почти 60% от всей потребности республики в педагогических кадрах. В результате, немало сельских ребят не могут набрать необходимые баллы на ЕНТ для получения гранта, а платно учиться у большинства из них нет возможности.

Предложение сенатора - повысить сельскую квоту для поступления на аграрные специальности с 30% до 50%. Депутат привёл статистику – ежегодно лишь 30% выпускников ВУЗов возвращаются работать в село, из-за чего бюджет страны ежегодно теряет до 1,5 млрд тенге.

«Уже многие годы депутаты Парламента поднимают перед Министерством образования и науки вопрос о необходимости повышения сельской квоты для получения государственного гранта на обучение по аграрным специальностям с 30% хотя бы до 50%. Но вопрос упорно не решается. Вместе с рядом других проблем это одна из причин почему на селе в соответствии с полученной специальностью ежегодно трудоустраиваются лишь 30% выпускников, остальные проучившись за счёт государственных средств остаются в городах, зачастую пополняя ряды безработных», - заявил Ахылбек Куришбаев.

Сенатор считает, что пора внести изменения в механизм распределения образовательных грантов в стране. Он подчеркнул, что государственные гранты и стипендии необходимо выделять не просто на основании результатов тестирования и успеваемости, но и с целью социальной помощи тем, кто не может обучаться без поддержки государства.