Повысить размер уставного капитала коллекторских агентств в два раза намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях недопущения манипулирования разработан порядок расчета минимального уставного капитала коллекторского агентства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для очистки рынка коллекторских услуг от недобросовестных участников планируется повышение размера уставного капитала коллекторских агентств в два раза с 50 млн тенге до 100 млн тенге к 1 июля 2023 года», - говорится в ответе Нурлана Абдрахманова на запрос депутатов Мажилиса.

При этом, согласно приведенным данным, вводится требование к формированию уставного капитала коллекторских агентств исключительно в деньгах.

«Также в целях недопущения манипулирования разработан порядок расчета минимального уставного капитала коллекторского агентства в виде разницы между активами и обязательствами агентства. В настоящее время проект нормативного правового акта проходит необходимые экспертизы», - добавил Нурлан Абдрахманов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработан блок законодательных поправок, направленных на ужесточение регулирования коллекторской деятельности.