Повысить размер уставного капитала коллекторских агентств в два раза намерены в РК
«Для очистки рынка коллекторских услуг от недобросовестных участников планируется повышение размера уставного капитала коллекторских агентств в два раза с 50 млн тенге до 100 млн тенге к 1 июля 2023 года», - говорится в ответе Нурлана Абдрахманова на запрос депутатов Мажилиса.
При этом, согласно приведенным данным, вводится требование к формированию уставного капитала коллекторских агентств исключительно в деньгах.
«Также в целях недопущения манипулирования разработан порядок расчета минимального уставного капитала коллекторского агентства в виде разницы между активами и обязательствами агентства. В настоящее время проект нормативного правового акта проходит необходимые экспертизы», - добавил Нурлан Абдрахманов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработан блок законодательных поправок, направленных на ужесточение регулирования коллекторской деятельности.