РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:23, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Повысить размер уставного капитала коллекторских агентств в два раза намерены в РК

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях недопущения манипулирования разработан порядок расчета минимального уставного капитала коллекторского агентства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для очистки рынка коллекторских услуг от недобросовестных участников планируется повышение размера уставного капитала коллекторских агентств в два раза с 50 млн тенге до 100 млн тенге к 1 июля 2023 года», - говорится в ответе Нурлана Абдрахманова на запрос депутатов Мажилиса.

    При этом, согласно приведенным данным, вводится требование к формированию уставного капитала коллекторских агентств исключительно в деньгах.

    «Также в целях недопущения манипулирования разработан порядок расчета минимального уставного капитала коллекторского агентства в виде разницы между активами и обязательствами агентства. В настоящее время проект нормативного правового акта проходит необходимые экспертизы», - добавил Нурлан Абдрахманов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разработан блок законодательных поправок, направленных на ужесточение регулирования коллекторской деятельности.


    Теги:
    Экономика Финансы
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!