30 Июня 2022 12:53

Повысить размер базовой пенсии предлагают в Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты внесло предложение по изменению параметров базовой и солидарной пенсий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Размер совокупной пенсии, которую мы сейчас назначаем, становится меньше, чем в предыдущие годы, потому что трудовой стаж маленький. Мы сейчас внесли предложение со своими расчетами по изменению параметров базовой пенсии, чтобы ее можно было повысить», - сообщила глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова журналистам в кулуарах совместного заседания палат в Мажилисе.

По словам Тамары Дуйсеновой, внесено предложение и по изменению параметров солидарной пенсии в целях повышения ее размера.

«В рамках действующего законодательства есть возможность раннего выхода на пенсию. Рассматриваем сейчас вопросы пенсионного аннуитета с учетом изъятия», - проинформировала она.

С 1 апреля 2022 года в Казахстане минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 20 191 тенге. Минимальный размер пенсии - 48 032 тенге.

Ранее Тамара Дуйсенова сообщила, что на сегодня государственные органы работают над обсуждением вопроса по снижению пенсионного возраста казахстанцев, прокомментировав слова вице-премьера - министра финансов Ерулана Жамаубаева.

Накануне после заседания Правительства заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что вопрос по снижению пенсионного возраста казахстанцев Правительством еще не рассматривался.