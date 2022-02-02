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Повысить размер АСП призвала депутат Динара Закиева

2 Февраля 2022 13:21
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Повысить размер АСП призвала депутат Динара Закиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повысить размер адресной социальной помощи призвала депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Объявляя 2022 год Годом ребенка, Глава государства дал поручения, обозначив, цитирую: «...что речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а прежде всего, о конкретных мерах со стороны властных органов с целью защиты детства». В течение двух лет Советом по делам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» во всех регионах изучены меры поддержки семьи и детей, финансирование, 14 дорожных карт и планов, а также проведен функциональный анализ структур aкиматов и комиссий. Результаты свидетельствуют, что существующая система не отвечает реальным потребностям защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неблагополучии, малообеспеченности», - сказала Динара Закиева, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

В частности, по словам депутата, дети рождаются в разных семьях, где-то у родителей получается обеспечить их всем необходимым, а где-то нет.

«Сегодня как минимум 625 тысяч детей проживает в малообеспеченных семьях, то есть каждый десятый ребёнок. Как известно, одной из форм поддержки малоимущих семей является адресная социальная помощь. При этом ее размер сегодня не обеспечивает самые простые потребности. К примеру, в семье из 6 человек, где среднедушевой доход ниже черты бедности, АСП на всех может составлять чуть больше 7 тысяч тенге», - добавил Динара Закиева.

Было отмечено, что сформировалась практика оказания помощи детям и их семьям по заявительному принципу.

Так, в ходе работы в регионах выявлены более 200 семей, которые не знают ни о каких программах, ни о том, на что имеют право, не документированы и, как следствие, не имеют доступа к базовому объему услуг и помощи.

Есть семьи, где дети в 10-13 лет никогда не ходили в школу, при наличии заболеваний с рождения не проходили никаких медицинских осмотров, и, несмотря на сообщения участковых служб об этом в акиматы, продолжали жить в ужасающих условиях.

«Сегодня 1 миллион 145 тысяч семей находятся в кризисном положении, 12 тысяч детей в семьях, состоящих на учете по неблагополучию. В результате, нерешённость социальных проблем зачастую становится причиной различных форм нарушения прав детей и трагических последствий, пребывания детей в учреждениях для детей сирот и ЦАНах, насилия. Только в прошлом году в день в среднем совершалось 6 уголовных преступлений в отношении детей. В чем же причина? Функциональный анализ в регионах показал, что вопросы семьи и профилактики нарушения прав детей реализуются по «остаточному принципу», а работа Комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер, члены комиссии не выезжают на места, загружены основной работой, координация и контроль возложены на одного сотрудника - секретаря. И это только часть проблем», - пояснила Динара Закиева.

В настоящее время уполномоченные органы работают над Планом мероприятий, посвящённым Году детей, в который депутаты предлагают включить следующие пункты:

Первое. Для повышения эффективности поддержки детей в малоимущих семьях повысить размер АСП на каждого ребенка до уровня прожиточного минимума (сейчас 36 тысяч тенге) . Это потребует дополнительно 225 млрд тенге.

Второе. В целях обеспечения координации и эффективного взаимодействия между уполномоченными органами по оказанию комплексной помощи семьям и профилактике нарушения прав детей создать на местах самостоятельное Управление по делам семьи, молодежи и детей.

Третье. Интегрировать в Планы развития территорий регионов целевые индикаторы по укреплению института семьи, профилактике семейного неблагополучия, бытового насилия и жестокого обращения с детьми, отраженных в стратегических документах.

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#Социальная поддержка   #Мажилис   #Соцвыплаты  
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Автор:

Серик Сабеков

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