23 Июня 2022 09:31

Повысить приток иностранных инвестиций до $25,5 млрд планирует Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков поделился планами по совершенствованию инвестиционной политики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства, при участии Всемирного банка Министерством национальной экономики совместно с госорганами и организациями разработан проект концепции инвестиционной политики РК до 2026 года», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

По его словам, основные целевые индикаторы, предусмотренные проектом концепции – доведение уровня инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повышения притока прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов США уже в 2026 году. Для достижения данных целей проект концепции предусматривает комплекс мер по пересмотру политики привлечения инвестиций с учетом новых трендов, позволяющих изменить структуру инвестиций в сторону конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

«Основное видение инвестиционного развития заключается в сбалансированном подходе к привлечению инвестиций с учетом вклада каждой отрасли в развитие экономики. Ключевым драйвером повышения конкурентоспособности станет обрабатывающая промышленность. Здесь акцент ставится на росте производительности труда, наращивании объемов и повышении сложности экспорта, освоении новых производств продукции более высокого передела и поэтапной локализации производств», - сообщил Тимур Жаксылыков.

«Государственная поддержка при этом будет оказываться приоритетно для реализации высокотехнологичных капиталоемких проектов, где есть недостаток частного капитала», - заключил Т. Жаксылыков.