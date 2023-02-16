Повысить оснащенность постов фитосанитарного контроля в РК предложил сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подготовить комплекс мероприятий по повышению материально-технической оснащенности постов фитосанитарного контроля попросил в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК сенатор Султан Дюсембинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Султан Дюсембинов отметил, что за фитосанитарную безопасность в стране отвечают 559 государственных инспекторов по карантину растений, 172 из которых непосредственно закреплены за постами фитосанитарного контроля, расположенными по периметру государственной границы.

По информации сенатора, некоторым инспекторам для того, чтобы добраться до контрольно-пропускных пунктов приходится преодолевать до 120 километров.

«Транспортные расходы они несут сами, а зарплата инспекторов варьируется от 84 000 тенге до 146 000 тенге в зависимости от стажа работы. Это причина первой проблемы – дефицит кадров», - резюмировал депутат.

Не оставил сенатор без внимания и ситуацию с материально-техническим оснащением инспекторов. При потребности в 298 автомобилей, в областных территориальных инспекциях работают лишь 259.

«Принимая во внимание значение фитосанитарной безопасности для нашей страны, считаем необходимым в срочном порядке подготовить комплекс мероприятий по повышению материально-технической оснащенности постов фитосанитарного контроля и обеспечения их современными лабораториями. Эта работа должна проводиться системно и на республиканском уровне. Нужно пересмотреть штатную численность государственных инспекторов с учетом количества контрольно-пропускных пунктов и нагрузки на них, а также решить вопрос о повышении заработной платы государственных инспекторов по карантину растений и выплате других доплат», - заявил Султан Дюсембинов на пленарном заседании палаты.

Фото: Adam Gault/Getty Images