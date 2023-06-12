Повысить налог для владельцев яхт и самолетов предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин предложил повысить транспортный налог для граждан, у которых есть собственные яхты и самолеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с докладом о нововведениях, вносимых в налоговую политику страны, вице-министр привел данные о том, какие налоги платят люди, владеющие яхтами и самолетами.

«У нас есть налогоплательщики, у которых в собственности есть самолеты и яхты. Мы тоже смотрим на их налоги. Сумма, уплаченная за один объект, составляет всего около 13 тысяч тенге. Здесь, конечно, нужно поднять в несколько раз. Ситуацию нужно исправить. Увеличим транспортный налог на яхты и самолеты», - сказал Азамат Амрин.

Ранее он заявил, что налог на имущество для граждан, владеющих несколькими квартирами, может исчисляться из совокупной стоимости недвижимого имущества, находящегося во владении.

«Например, есть владельцы, у которых 10 одинаковых квартир. Налоговая ставка рассчитывается индивидуально для каждой квартиры, которой они владеют. Если стоимость 1-комнатной квартиры составляет 20 млн тенге, ставка налога будет другой. Если сложить стоимость 10 квартир, то получится 200 млн тенге. Ставка налога на 200 млн тенге также должна быть высокой», - пояснил Азамат Амрин.