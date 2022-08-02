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Повысить меры безопасности на воде поручил Премьер-Министр РК
2 Августа 2022 10:34

Повысить меры безопасности на воде поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ответственные органы не должны наблюдать, как в мирное время тонут люди в реках и озерах. Об этом заявил на заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в разгаре купальный сезон, только с первого июня в водоемах страны утонули 140 человек, из них 49 детей. В сравнении с прошлым годом количество случаев на воде сократилось на 42%, но это все равно, считаю, высокий показатель смертности», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что вода не прощает ошибок и граждане должны быть бдительны в вопросах безопасности детей.

«Мы должны принимать все меры для предотвращения несчастных случаев. Поручаю министерствам по чрезвычайным ситуациям, экологии совместно с акиматами взять на контроль повышение мер безопасности на воде и наличие спасателей. Также стоит шире проводить разъяснительную работу среди населения и четко обозначить места, где разрешено купаться», - добавил Алихан Смаилов.


Фото: primeminister.kz




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