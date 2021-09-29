Повысить качество анализа коррупционных рисков призвали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Местные исполнительные органы Карагандинской области отнесены к среднему уровню коррупции, что в сравнении с другими регионами страны значительно ниже. Тем не менее работа по противодействию коррупции требует дальнейшего усиления и совершенствования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом говорили на очередном заседании региональной комиссии по вопросам противодействия коррупции, состоявшейся в режиме онлайн.

Руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Карагандинской области Денис Шакенов рассказал о принимаемых мерах по предупреждению и пресечению коррупционных преступлений.

Глава ведомства дал оценку реализации проектов Antikor.Live и AdalKomek.

На заседании детально коснулись качества внутреннего анализа коррупционных рисков. Он проведён во всех областных управлениях и местных акиматах. Денис Шакенов высказал ряд замечаний и внёс предложения по совершенствованию работы.

Также обсудили реализацию Комплексного плана по продвижению антикоррупционной культуры.

«Необходимо повысить качество и эффективность внутреннего анализа коррупционных рисков, исключить формализм при его проведении. За неисполнение либо слабое качество мероприятий по противодействию коррупции руководители госорганов и подведомственных организаций будут привлекаться к административной ответственности. Антикоррупционной службе законом дано такое право. Наша цель – в рамках противодействия коррупции расширить прозрачность деятельности госорганов, что в конечном итоге повысит уровень доверия граждан к власти», – отметил Денис Шакенов.

В области приняли региональный план мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2021–2023 годы.

Аким области Женис Касымбек дал поручения по его исполнению, усилению антикоррупционной работы.

«Всем взять на особый контроль профилактическую работу по недопущению любых проявлений коррупции. Одна из концептуальных позиций в противодействии коррупции – это персональная ответственность первых руководителей», – подчеркнул аким области.

На заседании комиссии о работе по противодействию коррупции отчитались акимы Сатпаева, Жезказгана и Абайского района.