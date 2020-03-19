Повысить эффективность деятельности СПК «Тараз» поручил Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Деятельность акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» рассмотрели на совещании в акимате Жамбылской области под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По информации председателя правления Нуркена Шарбиева, для обеспечения продовольственной безопасности в регионе действует стабилизационный фонд, в котором хранятся такие продукты, как мука, рис, гречка, сахар, морковь, лук, картофель растительное масло, яйца и другие. Помимо крупных торговых точек продукция СПК реализуется на коммунальных рынках и в социальных павильонах.

«СПК «Тараз» работает по трем основным направлениям. Это реализация перспективных и конкурентоспособных инвестиционных проектов, реализация пилотного проекта по повышению благосостояния жителей области и обеспечение региональной продовольственной безопасности. Со времени своего образования СПК реализовала 69 проектов на сумму свыше 44 млрд тенге», - рассказал спикер.

«Деятельность СПК имеет особое значение для социально-экономического развития региона, поэтому очень важно, чтобы она была эффективной и результативной. Пока этого, к сожалению, не наблюдается», - отметил аким области.

По мнению главы региона, корпорация недостаточно активно реагирует на происходящие экономические процессы и вызовы, конъюнктуру рыночных отношений и потребности потребителей. Не ведется должной работы по привлечению в регион инвестиций, по поддержке бизнес-инициатив.

«Вы являетесь одним из операторов пилотного проекта по повышению доходов сельского населения. Как известно, Правительством для этой цели выделены немалые средства. Однако с вашей стороны не наблюдается должного содействия сельчанам в деле быстрого и эффективного освоения этих денег. До последнего времени этот процесс буксовал по инерции и нерасторопности ваших сотрудников», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Высказал глава региона претензии и по другим позициям. В частности, отмечено, что со стороны руководства СПК нет должного контроля за реализацией продукции стабилизационного фонда, не налажена должным образом работа социальных павильонов, многие из которых закрыты в выходные дни.

Заместителю акима области Нуржану Календерову, как председателю совета директоров АО «СПК «Тараз», поручено проанализировать финансово-хозяйственную деятельность профильного ведомства за 2019 год, пересмотреть его структуру и штатное расписание.

«Штатная численность СПК составляет 60 человек, у них солидные оклады, а вот работают они пока что слабо. Нет четкой координации действий между департаментами», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.