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    13:18, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Повысить доходы населения на 27% позволят три нацпроекта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился ожиданиями от реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам реализации Национального проекта будут достигнуты следующие целевые показатели. В городах и селах будет обеспечен 100%-ный доступ к услугам водоснабжения и водоотведения. До конца 2025 года будет модернизовано 3 561 опорное и спутниковое село с потенциалом развития. Будет введено 103 млн м2 жилья. Все дороги республиканского значения будут доведены до хорошего состояния, а доля автодорог местного значения в хорошем состоянии составит 95%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, повышение качества автомобильных дорог позволит увеличить объем транзитных грузопотоков до 30 млн. тонн к 2025 году.

    «Эффективная реализация 3 национальных проектов позволит обеспечить устойчивый экономический рост на уровне не ниже 5%, повысить доходы населения на 27% и создать 450 тыс. постоянных рабочих мест по всей стране, а также улучшить позиции Казахстана по качеству инфраструктуры в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума до 40-ого места. Министерством национальной экономики совместно с центральными и местными исполнительными органами будет обеспечено своевременное и качественное исполнение мероприятий в рамках национальных проектов», - заключил министр.

    Ранее А. Иргалиев рассказал о национальных проектах, направленных на реформы в экономике. «Во исполнение поручения Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам, Министерством национальной экономики совместно с государственными органами разработано 3 национальных проекта. Это национальные проекты «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», «По развитию предпринимательства», а также «Сильные регионы – драйвер развития страны», - перечислил глава Миннацэкономики.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Нацпроекты Экономика
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