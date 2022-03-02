Повысить активность в социальных сетях призвали жамбылских чиновников

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации концепции «слышащее государство», инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, в Жамбылской области принимаются комплексные меры по укреплению обратной связи госорганов с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на очередном совещании глава региона Бердибек Сапарбаев поручил акимам районов и руководителям управлений повысить активность в социальных сетях, откуда сегодня эффективнее всего слышать глас народа.

С докладом выступил руководитель пресс-службы акима области Данияр Аскарулы. Он остановился на результатах проведенного анализа деятельности акимов районов и руководителей управлений в социальной сети, по укреплению обратной связи с населением.

«Акимы некоторых районов, хоть и зарегистрировали личные страницы в социальных сетях, не ведут их активно. Можно сказать, что обратная связь с населением не налажена. Это, в свою очередь, может вызвать недовольство жителей районов», - отметил Данияр Аскарулы.

К примеру, на личной странице акима Меркенского района в Facebook c начала года нет ни одной записи. Страница в Instagram акима Жуалынского района не общедоступна для всех, на странице в Facebook нет ни одного поста. Среди неактивных пользователей социальных сетей – аким Сарысуского района. Аким Рыскуловского района также не использует возможности социальных сетей для эффективной обратной связи с населением.

«Из-за того, что разъяснительная работа проводится несвоевременно, в селе Корагаты возникли земельные споры», - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, такие упущения замечены и в работе руководителей областных управлений. Докладчик выступил с предложениями по улучшению обратной связи с населением в Интернете.

«В некоторых районах и управлениях не предусмотрен специальный штат для пресс-секретарей, большинство пресс-секретарей получает незначительную зарплату», - добавил спикер.

Глава региона учинил спрос с каждого акима района, подчеркнув, что поддерживает все озвученные предложения и поручил в течение месяца систематизировать работу в этом направлении. В дальнейшем такой анализ будет проводиться ежемесячно.

«Глава государства уделяет особое внимание вопросам выстраивания эффективной обратной связи с населением, - сказал аким области. - Насколько серьезно относятся к этому вопросу местные исполнительные органы? Количество активных пользователей социальных сетей увеличивается с каждым днем. Для них социальные сети являются основным источником информации. Акимы районов, руководители управлений должны рассказывать, какая работа проводится на местах. Необходимо оперативно реагировать на жалобы жителей и усилить разъяснительную работу по актуальным вопросам. Каждый из нас должен проявить активную гражданскую позицию, призвать народ к единству и согласию. Только так мы сможем дать отпор провокаторам, не допустить дезинформацию».

Если будет усилена обратная связь, можно вовремя выявить социальные проблемы и принять своевременные меры по их решению, подчеркнул Бердибек Сапарбаев, добавив, что все озвученные вопросы будут взяты под его личный контроль.